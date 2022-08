UFFICIALE - I convocati di Spalletti per Verona: out Fabian!

Sono stati ufficializzati i convocati di Spalletti per Verona-Napoli, esordio in campionato di domani allo Stadio Bentegodi alle ore 18.30.

Sono stati ufficializzati i convocati di Spalletti per Verona-Napoli, esordio in campionato di domani allo Stadio Bentegodi alle ore 18.30. Assenti: Fabian Ruiz, sempre più vicino al trasferimento al PSG, Gianluca Gaetano, squalificato, e Ambrosino, non al meglio.

I convocati azzurri:

MARFELLA Davide

MERET Alex

SIRIGU Salvatore

DI LORENZO Giovanni

JESUS Juan

KIM Minjae

MARIO RUI Silva Duarte

OLIVERA Mathias

OSTIGARD Leo

RRAHMANI Amir

ZANOLI Alessandro

ANGUISSA Frank

DEMME Diego

ELMAS Elif

LOBOTKA Stanislav

ZERBIN Alessio

ZIELINSKI Piotr

KVARATSKHELIA Khvicha

LOZANO Hirving

OSIMHEN Victor

OUNAS Adam

POLITANO Matteo