VIDEO-FOTO - SSCNapoli lancia la Maglia Halloween: già disponibile on line e negli store

In collaborazione con EA7 la SSC Napoli presenta la prima maglia “Special Edition” del 22/23 dedicata alla notte più paurosa dell’anno.

In collaborazione con EA7 la SSC Napoli presenta la prima maglia “Special Edition” del 22/23 dedicata alla notte più paurosa dell’anno.

Halloween is back…siete pronti? Dal 30 Settembre la maglia “Halloween Game” sarà in vendita sul Web Store del Napoli, sull’Amazon Brand Store, negli Official Store SSCN e in una selezionata rete di rivenditori.