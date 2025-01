Adani: "Il Napoli ha meritato, la Juve appena si spaventa esce dalla partita"

L'opinionista ed ex calciatore Daniele Adani, in una storia su Instagram, si è espresso in merito a Napoli-Juventus: "Il primo tempo è stato equilibrato, la Juventus ha fatto una buona partita, il Napoli ha cercato di accompagnare con tanti giocatori ma non è stato preciso. La Juventus ha tenuto il colpo, ha vinto i duelli e quando è ripartita è stata pericolosa.

Ma se c'è così diversità tra un tempo e un altro va ricondotta non a scelte tecnico-tattiche, ma la chiave sta nell'aspetto emotivo di un gruppo che sa quello che deve fare con voglia, fame e aggressività. Un altro è un gruppo ordinato, pulito, ma nei duelli si perde. Quando si sente l'odore del sangue ti dilegui, il duello quasi ti spaventa e quando cambia l'inerzia del match piano piano esci dalla contesa. L'aspetto è sentimento interiore, chi vuole vincere deve andarsi a prendere emotivamente la vittoria e il Napoli ha vinto meritatamente"