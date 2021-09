Allegri attacca Spalletti, Ziliani lo prende in giro: “Ha ragione, lui in panchina...”

Fa discutere sui social la lite al termine di Napoli-Juventus tra Massimiliano Allegri e Luciano Spalletti. Il giornalista Paolo Ziliani punge ironicamente su Twiiter Allegri, ricordando quando il tecnico bianconero s'infuriò con il quarto uomo in Fiorentina-Juventus del 2017: "Comunque Allegri ha ragione: un allenatore per bene non protesta mai in panchina con arbitro e collaboratori, non insulta, li rispetta. Capito Spalletti? Allegri infuriato contro il quarto uomo a Firenze".

Comunque #Allegri ha ragione: un allenatore per bene non protesta mai in panchina con arbitro e collaboratori, non insulta, li rispetta. Capito #Spalletti?

Allegri infuriato contro il quarto uomo a Firenze https://t.co/fxrFnJdzZA @ilmessaggeroit — Paolo Ziliani (@ZZiliani) September 12, 2021