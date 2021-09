"Di che atteggiamento parli? Ho sempre perso!", cos'è successo tra Spalletti e Allegri negli spogliatoi

Napoli-Juventus non è finita sul terreno di gioco. Il confronto, vinto sul campo dagli azzurri, è proseguito nel post-partita con una lite molto accesa tra Luciano Spalletti e Massimiliano Allegri, con toni molto pesanti, al termine della quale è stato costretto a intervenire anche il presidente bianconero Andrea Agnelli. A riferire il tutto è Sky Sport.

RICOSTRUZIONE - Spalletti ha salutato Allegri, ma quest'ultimo non ha ricambiato e s'è lamentato per l'atteggiamento dell'allenatore di Certaldo, insinuando che avrebbe fatto pressione sull'arbitro Irrati per l'intera durata del match. "Non credo sia un atteggiamento professionale", il concetto espresso dal tecnico della Vecchia Signora.

LA REAZIONE - L'emittente satellitare fa sapere che inizialmente Spalletti pensava che il collega scherzasse. "Ma stai scherzando? Non ho avuto nessun atteggiamento, anzi con la Juve ho sempre perso", avrebbe detto Luciano, mentre Max insisteva sul suo punto di vista. Entrati nell'anticamera dello spogliatoio, i toni si sono accessi, sempre sullo stesso tema, e alla fine è intervenuto Agnelli a chiudere la questione.