Alvino annuncia: "75mila al Camp Nou. Aumentano le chance di vedere Osimhen titolare"

Carlo Alvino, giornalista di Kiss Kiss Napoli, ha scritto un post sui social in vista della gara di questa sera facendo due annunci, uno riguarda la formazione e il dubbio Osimhen che sta per sciogliersi: "Saranno 75.000 gli spettatori stasera al Camp Nou. Diverse migliaia quelli di fede azzurra che sperano di vedere in campo Osimhen probabilmente non resteranno delusi, crescono la chance per una maglia da titolare".

