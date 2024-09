Alvino anticipa il modulo anti-Juve: Napoli ad 'Albero di Natale'

Sarà 4-3-2-1 secondo Carlo Alvino il modulo che Antonio Conte adotterà contro la Juventus. E quindi con un difensore in meno, in questo caso specifico un esterno con Di Lorenzo pronto a scalare da terzino destro, e un centrocampista in più. E i trequartisti sempre più stretti. Questa l'anticipazione del giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli.