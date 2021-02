Alvino applaude ADL: "Non ha ceduto ai suggeritori da strapazzo che chiedevano l'esonero di Gattuso!"

"Il merito di De Laurentiis in questo momento delicatissimo, che si spera aver messo alle spalle con la vittoria di ieri è stato quello di aver imparato dai propri errori". Pensieri e parole di Carlo Alvino, giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli, che tramite Twitter ha applaudito il presidente Aurelio De Laurentiis per la confermata fiducia a Rino Gattuso: "Stavolta non ha ceduto alle pressioni di una parte della stampa, della critica, degli addetti ai lavori e della tifoseria che chiedeva a gran voce l'esonero di Gattuso. Quanto accaduto lo scorso anno con Ancelotti ha consigliato il presidente di dare ascolto così solo al suo istinto e non ai suggeritori da strapazzo. E la vittoria con la Juventus è figlia anche di uan ritrovata serenità enll'ambiente. Con un De Laurentiis più vicino a Gattuso e alla squadra in questi ultimi giorni. Nessuna pubblica dichiarazione ma una presenza quasi continua negli spogliatoi che vale più di mille parole. Ora con il recupero degli infortunati e tutti uniti senza più polemiche si va a caccia dell'obiettivo Champions League. I conti si fanno alla fine".