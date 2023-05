Alvino: "Che vergogna! Siamo Campioni d’Italia mica fessi!"

L'Inter viene graziata dall'arbitro Marinelli che non espelle Gagliardini per un fallo su Kvara.

L'Inter viene graziata dall'arbitro Marinelli che non espelle Gagliardini per un fallo su Kvara. Il giornalista Carlo Alvino commenta così su Twitter: "Che vergogna non buttare fuori Gagliardini. Siamo Campioni d’Italia mica fessi!".