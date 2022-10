Alvino: "Il Napoli è la faccia bella del calcio. Quello pulito, onesto e con i conti in regola"

"Veder giocare il Napoli è un piacere per gli occhi".

"Veder giocare il Napoli è un piacere per gli occhi. Ti appaga, ti delizia e ti soddisfa. Gli azzurri sono la faccia bella del calcio. Quello pulito, onesto e con i conti in regola. Convertitevi al bello e ripudiate il male. Tifate Napoli". Questo è il commento su Twitter del giornalista Carlo Alvino dopo l'ennesima vittoria del Napoli e il 3-0 in Champions ai Rangers.