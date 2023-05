Alvino: "Il vostro racconto tossico spazzato via da ADL, rispettiamo la scelta di Spalletti"

"Avete scritto e parlato di conflitti caratteriali, litigi, pec inviate a sorpresa, invidia, richiesta di garanzie tecniche, sfiducia nel progetto ecc.ecc.".

Dopo l'annuncio in tv del presidente De Laurentiis sull'addio al Napoli di Spalletti, il giornalista Carlo Alvino commenta così su Twitter: "Avete scritto e parlato di conflitti caratteriali, litigi, pec inviate a sorpresa, invidia, richiesta di garanzie tecniche, sfiducia nel progetto ecc.ecc. è stato solo un racconto tossico il vostro, alimentato da un vecchio pregiudizio … spazzato via da De Laurentiis in cinque minuti. Ora rispettiamo la scelta di Spalletti, il rispetto è una qualità umana importantissima, deve essere sempre il nostro primo pensiero quando vediamo qualcuno andare nella direzione opposta secondo la nostra logica e la nostra opinione".