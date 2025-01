Alvino: "Napoli imperioso e feroce, gruppo straordinario forgiato da Conte"

Il giornalista Carlo Alvino ha scritto un post sui social dopo la vittoria contro l'Atalanta: "Mamma che Napoli! Che soddisfazione vincere in questo modo e su questo campo. Straripante, imperioso, solido e feroce, è Napoli che fa godere i suoi tifosi per come interpreta le partite e per come mostra in campo la sua voglia di vincere. Gruppo straordinario forgiato da Antonio Conte. Viaggio stupendo, da vivere tappa dopo tappa".