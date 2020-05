Alvino sui droni per il Coronavirus: "Falsità e sensazionalismo, Gattuso li usa dal primo giorno a Napoli"

Quanta cattiva informazione in giro. Questo l'attacco che il volto di Tv Luna Carlo Alvino, via Twitter, lancia su alcune notizie diffuse nelle ultime ore (clicca qui per la news). Alvino scrive su Twitter: "Oggi mi tocca leggere che Gattuso usa i droni per dimostrare che un eventuale contagio è avvenuto fuori da Castelvolturno. Falsità, incompetenza e sensazionalismo. Il tecnico calabrese usa 3 droni dal primo giorno del suo arrivo a Napoli".

