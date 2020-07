Alvino sul rigore (inesistente) al Milan: "Sky usa la lente d'ingrandimento ed il VAR no?"

Il giornalista Carlo Alvino ha commentato con un messaggio su Twitter la scelta dell'arbitro La Penna di concedere un rigore alquanto dubbio al Milan sul fallo di Maksimovic su Bonaventura: "Ci deve pensare la Tv e non il Var ad usare una lente d'ingrandimento per stabilire che Maksimovic tocca il pallone e non Bonaventura? Commettere errori così gravi ai tempi del Var è inammissibile"

