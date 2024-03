Alvino: "Un arbitraggio scadente non impedisce al Napoli di battere ancora la Juve"

Il giornalista Carlo Alvino ha commentato su X la vittoria del Napoli contro la Juventus soffermandosi sull'arbitraggio.

Il giornalista Carlo Alvino ha commentato su X la vittoria del Napoli contro la Juventus soffermandosi sull'arbitraggio: "Un arbitraggio scadente che non concede un rigore evidente al Napoli, ne concede uno solo grazie al Var e non espelle Cambiaso, non impedisce agli azzurri di vincere ancora una volta a Fuorigrotta contro la Juventus. Un’abitudine che quasi non fa più notizia. Fa notizia invece lo straordinario gol e momento di forma di Kvaratskhelia che con quel gesto festeggia la rete e sancisce il suo amore per la maglia azzurra!".