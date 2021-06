Alvino: "Una goduria per chi ama il calcio pulito le chiamate perfette del VAR a Euro 2020"

VAR decisivo anche oggi agli Europei, in Olanda-Repubblica Ceca de Ligt espulso dopo l'intervento del mezzo tecnologico. Il giornalista Carlo Alvino ha commentato così su Twitter: "Le chiamate perfette del Var così come è accaduto ieri e oggi a Euro 2020 sono una goduria per chi ama il calcio pulito ed onesto. E soprattutto sono la migliore risposta alla fronda anti Var giurassica e faziosa formata da sedicenti opinionisti e finti appassionati".

