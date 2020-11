"Amo il calcio e ho scelto Napoli grazie a te", il bel messaggio di Inler per Maradona

Se parli di Napoli, non puoi prescindere da Diego Armando Maradona. Connubio inscindibile anche per chi non l'ha vissuto. Come Gokhan Inler, che a Napoli è arrivato un trentennio dopo Diego e oggi sui suoi canali social gli manda un messaggio: "Se amo il calcio è grazie a te. Se ho scelto Napoli è grazie a te. Grazie Diego Sempre".