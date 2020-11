Ancelotti su Diego: "Sei sempre stato un genio, amico mio sarai eterno"

Bellissimo post social di Carlo Ancelotti per Maradona: "Sei sempre stato un genio. Oggi è un giorno molto triste e una grande perdita. Ma tu amico mio sei eterno. Ciao Diego. Riposare in pace".

You were always a genius. Today is a very sad day and a great loss.

But you my friend are eternal.

Ciao Diego.

Rest In Peace