Anguissa paura non ne ha...

Ma che partita ha fatto Anguissa al suo esordio in maglia Napoli? Di forza alla prima in azzurro, ma non solo coi muscoli. Con intelligenza, lucidità, personalità, si piazza in mezzo al campo come se fosse lì da una vita, gestisce situazioni complicate con la serenità di chi non ha bisogno di troppo tempo per mostrare agli altri di che pasta è fatto. Se il buongiorno si vede dal mattino, questo è un davvero un grande giorno per il Napoli. Che impatto Frank!