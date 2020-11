Auriemma: "Perchè il Genoa non è stato deferito? Non avevano contattato Asl dopo casi di positività"

"Quando sono stati contagiati Perin e Schone il protocollo prevedeva che, se avessimo avuto più di 10 positivi, avremmo potuto chiedere sospensione, quindi non abbiamo interpellato la Asl". Citando queste dichiarazioni di Enrico Preziosi, il collega Raffaele Auriemma via social lancia un fondato interrogativo: "Da queste dichiarazioni, sfuggite a chi fa finta di non capire, anche il Genoa dovrebbe essere deferito: il presidente rossoblù ha ammesso di non aver contattato l'Asl dopo le positività di Perin e Schone".