Auriemma su Di Lorenzo: “Dopo Italia-Austria è diventato lui l'uomo mercato"

L’Italia ha battuto 2-1 l’Austria dopo 120 minuti e ha staccato il pass per i quarti di finale di Euro2020. Il giornalista Raffaele Auriemma, ha commentato il successo degli Azzurri, soffermandosi in particolare sulla prestazione di Di Lorenzo in chiave mercato. Su Twitter scrive: “Occhio, dopo la partita Italia-Austria l’uomo mercato del Napoli è diventato Di Lorenzo”.