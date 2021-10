Azzi non ci sta: “La Maradona Cup senza il Napoli è una barzelletta che non fa ridere”

Il giornalista di Repubblica Marco Azzi ha commentato sui social la notizia che la Maradona Cup, amichevole per commemorare la morte di Diego a distanza di un anno dalla sua morte, si terrà in Arabia. Il 14 dicembre, a Riad, il Barcellona sfiderà il Boca Juniors: "Caro Diego, perdonali. Non sanno quello che fanno... La Maradona Cup senza il Napoli è una barzelletta che non fa ridere”.

