UFFICIALE - La Maradona Cup non si giocherà a Napoli: il 14/12 il Barça sfiderà il Boca in Arabia

Il prossimo 14 dicembre, a Riad in Arabia Saudita, si disputerà la prima edizione della "Maradona Cup". A ufficializzarlo è stato il Barcellona, che ha annunciato sui propri canali il match per commemorare Diego Armando Maradona proprio nel giorno del primo anniversario della sua morte. L'avversario dei blaugrana sarà il Boca Juniors. L'amichevole per ricordare il Pibe de Oro, a un anno dalla sua scomparsa, non si giocherà dunque a Napoli.

❗️ CONFIRMED MATCH

🆚 @bocajrsoficial

14/12

Barça TV+ — FC Barcelona (@FCBarcelona) October 25, 2021