Bargiggia ai romanisti: “Sesti e Coppa di terza serie, ma rompono sentendosi sul tetto del mondo”

Paolo Bargiggia ha commentato i festeggiamenti in casa Roma della vittoria in Conference League

TuttoNapoli.net

Paolo Bargiggia sui social ha commentato i festeggiamenti in casa Roma della vittoria in Conference League replicando ad alcuni tifosi giallorossi che lo punzecchiavano: "Sesti in campionato, dico sesti, in un campionato di seconda fascia e l'ultima Coppa europea, quasi una roba da terza serie. Eppure si sentono sul tetto del Mondo al punto tale da rompere i maroni a chiunque. Ma festeggiare con umiltà e spirito critico no?".