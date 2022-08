Bargiggia: "Il mercato in uscita del Napoli è chiuso, ci sarà solo un eventuale movimento"

Paolo Bargiggia, giornalista ed esperto di mercato, ha parlato del mercato in uscita del Napoli attraverso Twitter.

TuttoNapoli.net

Paolo Bargiggia, giornalista ed esperto di mercato, ha parlato del mercato in uscita del Napoli attraverso Twitter: "Leggo e vedo agitazione sui media per possibili cessioni del Napoli come Lozano, Elmas ecc. Da mie info invece il mercato del club in uscita è chiuso. Ci sarà movimento eventuale solo dopo l'arrivo di un portiere e quindi possibile cessione di Meret".