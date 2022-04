Bari promosso in Serie B, il tweet di ADL: "Grande lavoro, complimenti a mio figlio"

"Complimenti a mio figlio Luigi, Presidente, allo staff e alla squadra per questa promozione in Serie B".

TuttoNapoli.net

Attraverso i propri social, il patron del Bari Aurelio De Laurentiis si è voluto complimentare con i Galletti per la matematica promozione in Serie B: “Grande lavoro a Bari! Complimenti a mio figlio Luigi, Presidente, allo staff e alla squadra per questa promozione in Serie B. Complimenti ai tifosi che sempre numerosi ed entusiasti hanno seguito il Bari in questi anni, e a tutti quelli che hanno preso parte a questo viaggio programmatico”.