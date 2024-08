Biasin ripercorre i trasferimenti di Lukaku: "Ne ha fatta gira di lira Romelone..."

vedi letture

Fabrizio Biasin, giornalista, sul suo profilo Instagram ha commentato l'immediato trasferimento di Romelu Lukaku al Napoli: "Lukaku al Napoli per 30 milioni + 15 di bonus potenziali" (Fabrizio Romano) 80 abbondanti per andare al ManUtd. 70 abbondanti per andare all'Inter. 100 abbondanti per andare al Chelsea. 30+15 per andare al Napoli. Ne ha fatta gira di lira Romelone...".