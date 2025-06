Buffon scrive a Spalletti: "Caro Luciano, grazie. Mai persa di vista tua visione e umanità"

Figura centrale nel nuovo corso della Nazionale italiana, Gianluigi Buffon è tornato, con un lungo post affidato al proprio profilo ufficiale su Instagram, sull’esonero di Luciano Spalletti, ormai ex commissario tecnico dell'Italia. “Caro Luciano, ho scelto di aspettare qualche giorno per evitare di scrivere a caldo, ma ci tenevo a ringraziarti pubblicamente e personalmente per il tuo lavoro in questi anni alla guida della Nazionale.

Hai affrontato questa sfida con passione, competenza e grande senso di responsabilità, in un momento delicato per il calcio italiano. Senza mai perdere di vista la tua visione e l’umanità che ti ha da sempre accompagnato.

Abbiamo condiviso momenti belli e altri più difficili, ma sempre con il massimo rispetto e la consapevolezza di essere al servizio di una missione che va oltre il campo, e una maglia che rappresenta la nostra Italia. Un grande in bocca al lupo per il tuo futuro, umano e professionale”.