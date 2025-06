Foto Cavani da brividi: firma maglietta del Napoli al Mondiale per Club

vedi letture

Gesto da brividi per Edinson Cavani. Da brividi per i romantici, per chi non dimentica. L'attaccante del Boca Juniors, in occasione dell'ultima partita al Mondiale per Club, si è avvicinato alle tribune e ha firmato una maglietta del Napoli che un tifoso gli ha avvicinato. Cavani ha segnato 104 gol in tre stagioni ed è da molti considerato uno degli attaccanti più forti nella storia del club azzurro.

Un legame ancora forte coi tifosi soprattutto col passare del tempo. Nel 2013 i tifosi si sentirono traditi per l'addio al Psg ma col tempo l'amarezza è sfumata e ora resiste il ricordo di tre stagioni incredibili a suon di gol. Neanche Cavani ha dimenticato Napoli, dove si è sentito a casa.

Proprio Cavani recentemente ha detto: "Uno dei ricordi più belli è stata la Coppa Italia che abbiamo vinto con il Napoli. Abbiamo battuto una rivale storica come la Juventus, una squadra che fino a quel momento era stata imbattuta per tutta la stagione. Non avevano mai perso e noi li abbiamo battuti 2-0 in finale, è stata una partita che mi è rimasta impressa. Credo che sia stato uno dei primi due ricordi più belli della mia carriera".