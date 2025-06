Foto Politano, serata al Maradona da spettatore: era al concerto di Vasco

Serata da spettatore per Matteo Politano allo stadio Maradona. L'attaccante del Napoli lunedì sera era a Fuorigrotta con la sua dolce metà e con amici in occasione della prima delle due date di Vasco Rossi a Napoli (entrambe sold out per un totale di 94mila spettatori in due giorni). Grande emozione per Politano con tanto di foto nel backstage con l'artista emiliano a cui ha regalato la sua maglietta 21 con autografo.

Poco meno di un mese fa proprio al Maradona Politano aveva festeggiato lo scudetto con la vittoria al Cagliari e ora sempre a Fuorigrotta è ritornato per vivere una serata da fan, da tifoso, da spettatore. Ecco la foto: