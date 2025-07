Capuano risponde a Varriale: “Napoli obbligato a vincere lo Scudetto, altrimenti avrà fallito!”

Il giornalista Enrico Varriale ha commentato su X la trattativa tra il Napoli e il Galatasaray per Victor Osimhen: “75 milioni garantiti da fideiussioni. Aurelio De Laurentiis non arretra di un mm nella trattativa Osimhen. Così fa un grande club. Intanto la Juve è alle prese col bubbone Vlahovic, l'Inter con la lite tra Lautaro e Çalha e il Milan è irriso dal Bruges. Napoli 1° non solo in campo”.

Pronta la replica di Giovanni Capuano, giornalista di Panorama e Radio24: “Ecco spiegato perché dire che il Napoli avrà l’obbligo di vincere lo scudetto (altrimenti avrà fallito) significa solo leggere la situazione”.