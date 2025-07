Osimhen-Galatasaray, Alvino: "Dilettanti allo sbaraglio o tentativo di raggirare il Napoli!"

Carlo Alvino, giornalista, è intervenuto tramite i suoi account social per commentare la notizia della trattativa bloccata tra Napoli e Galatasaray per la cessione di Victor Osimhen a causa delle mancate garanzie bancarie presentate dal club giallorosso:

"Presentarsi in Italia per acquistare Osimhen senza le dovute garanzie bancarie è un’operazione da dilettanti allo sbaraglio, oppure un maldestro tentativo di raggirare il Napoli. Tentativo miseramente naufragato! Appuntamento, per questa telenovela, alla prossima puntata!".