Video “A Napoli no!”, “Non hanno la lasagna!”, Beukema accolto così dai tifosi del Bologna al raduno

vedi letture

Sam Beukema è sempre più vicino al Napoli. Oggi ci sono stati nuovi contatti con il Bologna e la chiusura definitiva potrebbe arrivare già domani. L'obiettivo è fargli sostenere le visite mediche lunedì 14 luglio, insieme a Noa Lang, per poi aggregarlo al ritiro a Castel Volturno già da martedì.

Intanto, oggi il difensore si è regolarmente presentato al raduno del Bologna al centro tecnico “Niccolò Galli”, dove è stato accolto dai tifosi che lo hanno invitato a non lasciare il club rossoblù per trasferirsi in azzurro. “A Napoli no!”, “Non hanno la lasagna!”, alcune delle frasi rivolte all’olandese ex AZ Alkmaar. Di seguito le immagini.