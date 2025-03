Video Careca e Alemao omaggiano Maradona: i due grandi ex ai Quartieri Spagnoli

Antonio Careca e Ricardo Alemao sono a Napoli per partecipare alla tappa in città del Panini Tour. I due grandi ex del Napoli prima dell'evento alla Rotanda Diaz si sono recati ai Quartieri Spagnoli per far visita ed omaggiare il murales di Diego Armando Maradona.

Le due leggende azzurre hanno firmato autografi, scattato selfie e hanno apposto un'immagine celebrativa autografata. Di seguito il video diventato virale sui social.