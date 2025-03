Foto Careca e Alemao tornano a Napoli: protagonisti del Panini Tour

Antonio Careca e Ricardo Alemao sono a Napoli in queste ore. I due grandi ex del Napoli del secondo scudetto e della Coppa Uefa sono i protagonisti della tappa in città del Panini Tour. Per l'occasione nella rotonda Diaz è stato allestito il villaggio della Panini che come ogni anno fa tappa fissa a Napoli per un weekend.

Le due leggende azzurre hanno firmato una miriade di album delle figurine Panini dei tantissimi tifosi presenti all'evento. Di seguito le immagini dal nostro inviato.