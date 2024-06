Caso Di Lorenzo, Alvino: "Non so dare una spiegazione, so bene l'amore che ha per Napoli"

"Non sarà certo un'annata balorda (di tutti) a cancellare sentimenti e ricordi...".

Il giornalista Carlo Alvino ha parlato del caso Di Lorenzo con un tweet su X: "L’affetto ed il rispetto che porto nei confronti del capitano del terzo scudetto, Giovanni Di Lorenzo, è immenso… non dimenticherò mai lo straordinario regalo ricevuto la sera di Napoli-Inter dopo un suo fantastico gol... e non sarà certo un'annata balorda (di tutti) a cancellare sentimenti e ricordi...

anche perché so bene l’amore che questo ragazzo ha per Napoli, il Napoli ed i napoletani… per questo non riesco a dare una spiegazione plausibile a quello che sta accadendo ... speriamo prevalga in tutti il buon senso e l'amore per il Napoli... il finale è ancora tutto da scrivere? Ai posteri l'ardua sentenza...".