Caso Lautaro, Ravezzani: "Bestemmia è punita da regolamento, scena bruttissima"

Fabio Ravezzani, direttore di TeleLombardia, ha commentato sul proprio profilo X le polemiche per il labiale chiarissimo di Lautaro Martinez

Fabio Ravezzani, direttore di TeleLombardia, ha commentato sul proprio profilo X le polemiche per il labiale chiarissimo di Lautaro Martinez al termine di Juve-Inter: "Premessa: per una bestemmia in campo ci si scandalizza più per tifo che per fede. Ma la scena è stata oggettivamente bruttissima ed esiste un regolamento (a mio avviso discutibile perché facilmente aggirabile). Detto questo, Lautaro ha fatto una cosa tanto inutile quanto stupida".