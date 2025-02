Cavani compie 38 anni: gli auguri del Napoli sui social

vedi letture

Edinson Cavani oggi compie 38 anni e non hanno tardato ad arrivare gli auguri sui social dell'SSCNapoli. Il "Matador", ora in forza al Boca Juniors, ha scritto un pezzo della storia azzurra: 104 gol in tre stagioni e il ritorno storico in Champions League con Walter Mazzarri. Cavani, il Napoli ed i tifosi sono ancora legati a distanza di anni e sono stati infatti numerosi i messaggi d'affetto dei supporter partenopei.

Siete fuori casa o senza pc? Vi ricordiamo che potete seguirci anche dalla nostra applicazione (cercando "Tutto Napoli" sugli store o cliccando qui per App Store e Android Store) per Iphone, Ipad o Android. Tutto Napoli è il sito sul Napoli più visitato anche da dispositivi mobili grazie all'app più scaricata e più completa sul Napoli (anche con le notifiche push per le notizie dell'ultim'ora).