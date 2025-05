L’interista Biasin: “L’Inter dei bolliti è ancora in piedi anche se gia parlano di fallimento”

Fabrizio Biasin, giornalista di fede interista, capo dei servizi sportivi del quotidiano Libero, si esprime così dopo il pareggio dei nerazzurri in semifinale di Champions League col Barcellona: "Ieri sera - lo confesso - ho avuto sensazioni “ronaldiane”: tutte le volte che il pallone finiva tra i piedi di quel mago dai capelli paglierini, Yamal, provavo gli stessi brividi di quando la palla orbitava dalle parti del Fenomeno. Solo che in questo caso erano brividi di paura.

Quisquilie, il fenomenale Yamal è solo un pregiatissimo pezzo del Barcellona, squadra composta da satanassi capaci di giocare un calcio tecnicamente superiore: ce ne fosse uno che dalla metà campo in su sbaglia uno stop, un passaggio, una scelta, qualcosa. Ecco, contro questi qui l’Inter è clamorosamente riuscita a mantenere vive le sue speranze e tra una manciata di giorni farà il possibile per andare oltre il pronostico e conquistare la finale di Champions. Forse ce la farà, magari invece passeranno ‘sti ragazzetti unti dal dio del pallone.

Preparatevi: dovesse finire male vi parleranno di “fallimento” e, anzi, lo stanno/stavano già facendo senza nemmeno attendere la fine dei giochi. Negli ultimi 10 giorni la squadra di Inzaghi è stata quotidianamente “processata” perché, fondamentalmente, nessuno credeva potesse sopravvivere al Montjuic e, quindi, “inutile aspettare, sotto con le condanne”. E invece, oh, la rosa dei bolliti è ancora in piedi: acciaccata ma in piedi. Martedì sapremo se sarà impresa oppure no, la certezza è che nel giorno del Signore 1 maggio 2025 quelli dei processi sommari si sono dovuti prendere un giorno di ferie forzato.

Torneranno al primo inciampo, è sicuro, ma nell’attesa fa tenerezza ritrovarli costretti a organizzare clamorose inversioni a U e “beh, sì, dai… ieri l’Inter è stata brava…”. Perché lo è stata per davvero".