Foto Meret, novità per il rinnovo? L’agente è a Napoli: lo scatto con Lukaku

vedi letture

Federico Pastorello è a Napoli. L’agente, tra gli altri, di Alex Meret, Simone Scuffet e Romelu Lukaku, ha postato sui social uno scatto con il centravanti belga del Napoli, accompagnato dalla didascalia "With the King".

La presenza in città del procuratore potrebbe anche portare a discutere con il Napoli del futuro di Alex Meret. Il contratto del portiere è in scadenza a giugno e, al momento, manca l’accordo totale per il prolungamento.