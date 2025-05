L’Inter patteggia, Alvino: “Solita farsa! Pagliacciata e verità nascosta da un naso rosso”

Il tecnico dell’Inter Simone Inzaghi e il centrocampista nerazzurro Hakan Calhanoglu patteggiano una giornata di squalifica per il caso legato ai rapporti con gli ultras milanesi. Il turno di stop sarà da scontare subito contro il Verona, in campionato, per la violazione di due articoli del codice di giustizia sportiva.

Carlo Alvino, giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli, tramite il suo account X ha commentato la notizia: "Ultras e Inter, solita farsa all’italiana: Inzaghi e Calhanoglu patteggiano una giornata di squalifica. Una pagliacciata, un ridicolo trucco di chi vuole nascondere la verità sotto un naso rosso".