Video Chi merita di stare nella squadra dell'anno? Le scelte dei giocatori del Napoli

Sul videogioco di Ea Sports, FC25, sono aperte le votazioni per eleggere i giocatori che faranno parte della squadra dell'anno 2024. Anche i calciatori del Napoli hanno espresso la propria opinione, nel video pubblicato sul profilo Instagram ufficiale del club azzurro. Di seguito le scelte.

Di Lorenzo: “Buongiorno”

McTominay: “Khvicha”

Raspadori: “Buongiorno”

Contini: “Lobotka”

Ngonge sorride e vota se stesso: “Per me Ngonge”

Juan Jesus: “David Neres”

Simeone: “Lobotka. Lobotka è sempre forte, non ha mai sbagliato una partita”. Poi lo stesso Lobotka replica a Simeone: “Bravo Cholo”, e i due si abbracciano.

Anguissa: “Non lo so, forse Kvaratskhelia”.

Politano ironico: “Me stesso”, anche Rrahmani scherza: “Il tiktok manager”, riferendosi al social media manager del Napoli

Olivera: “Lobotka”

La risposta di Lukaku è la più particolare: “O prendi tutti o nessuno. Siamo una squadra sai?”.