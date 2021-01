Chiariello: "Agli imbecilli che provano a sfottermi su Fonseca dico una cosa"

Il giornalista Umberto Chiariello il 6 gennaio ha elogiato Fonseca criticando Gattuso. Ora che l'allenatore della Roma è in bilico e Gattuso ha ripreso a fare risultati, il volto di Canale 21 ha scritto un post sui social: "Agli imbecilli e ai cretinetti che provano a sfottermi su Fonseca, che ho lodato come allenatore “fatto” e non in progress (confermo la stima), inviterei piuttosto ad ammettere che avevo ragione a dire che la rosa del Napoli è superiore a quella della Roma che non ha cambi validi".

