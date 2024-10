Chiariello chiarisce su Hermoso: "Non mi riferivo alla persona o al calciatore, ma al suo stipendio"

Il giornalista Umberto Chiariello ha chiarito su X il suo pensiero sul difensore Mario Hermoso, accostato al Napoli e poi preso a parametro zero dalla Roma: "Ovviamente non mi sono riferito alla persona o al calciatore ma al suo stipendio che sarebbe stato sproporzionato (oltretutto per una potenziale riserva) rispetto ai titolari.

L’equilibrio di uno spogliatoio è dato anche da una politica salariale che tenga conto del merito e delle gerarchie. Hermoso non vale 4,5 milioni di euro di stipendio. A queste condizioni, non serve".