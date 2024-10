Chiariello: "Hermoso? Sacrosanta scelta non prenderlo. Mercato? Manna ha parlato..."

Oggi su CRC, radio partner della SSC Napoli, nel corso della trasmissione “A Pranzo con Umberto Chiariello”, quest’ultimo è intervenuto con il suo punto, analizzando le tematiche del giorno.

"Domenica il Napoli affronterà una squadra che ha fatto dieci punti in classifica, corre tanto ed è una delle squadre che difende meglio in Serie A. L’Empoli non è una squadra da sottovalutare, diversamente da come credono molti. Antonio Conte non la pensa così per fortuna e ha sempre riconosciuto l’enorme valore del suo amico e collega Roberto D’Aversa. L’anno scorso al Lecce D’Aversa commise un fatto grave quando nel corso del match tra Lecce e Verona, diede una capocciata all’attaccante del Verona Henry, episodio che gli costò l’esonero dalla panchina leccese. Dopo di che, Il Presidente dell’Empoli lo ha voluto alla squadra toscana e lo ha salvato in una condizione dove si pensava che fosse fuori dal calcio di alto livello. D’Aversa adesso si vuole rilanciare e quindi non sottovalutatelo. Ci saranno delle variazioni di formazioni per il Napoli in vista del match di domenica, anche se ci saranno 9/11 dei giocatori che hanno giocato contro il Como. Caprile probabilmente rimarrà in porta e Meret rientrerà per la partita contro il Lecce. Olivera ha ritardato dalle nazionali e al suo posto ci sarà Spinazzola.

Lobotka si è infortunato in nazionale quindi dovrebbe giocare al suo posto Billy Gilmour. Lo scozzese è molto stimato da Conte, ma il tecnico non riesce a trovargli una collocazione vista l’enorme concorrenza in squadra. C’è molta curiosità di vederlo giocare.

Pecca nel mercato estivo? Ci vuole un centrale difensivo, ma adesso si vedrà a gennaio. Lo ha detto anche Manna. La vicenda Osimhen ha stravolto tutti i piani della dirigenza e ha ritardato le trattative. Si parla di Bijol e, in particolare, di Abdel Abqar, centrale delle Alaves. Dobbiamo aspettare il mercato invernale. Per il Napoli deve essere una priorità. La vittoria contro l’Empoli è indispensabile. La mini-fuga in classifica è possibile. Antonio Conte lo sa ed è per questo che sente molto la pressione. È una partita difficile, mettetevelo in testa!

Hermoso? Sacrosanta scelta non prenderlo. Non era lui l’uomo da prendere in difesa. Avrebbe fatto tanti danni in spogliatoio, è stata corretta la scelta della società".