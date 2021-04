Chiariello: "Con 4 vittorie e 1 pari il Napoli è in Champions"

Il giornalista Umberto Chiariello ha riportato su Twitter tutti i calcoli per la lotta Champions: "Il Napoli con 4 vittorie e 1 pari (79 punti) è in Champions matematicamente. Essendoci Juve-Milan, se il Milan le vince tutte va a 81, ma la Juve si ferma a 78. Viceversa se la Juve le vince tutte. In caso di pari con 13 punti caduna scatta la classifica avulsa: Juve 7 Na 6 Milan 4 (fuori). Resta l’incognita Lazio: se le vince tutte, recupero compreso, arriva a 79 punti, ma con il Napoli è in svantaggio nella differenza reti diretta (4-5). In caso di classifica avulsa a 4 squadre a 79 punti con pareggio tra Juve e Milan: Juve 11 Napoli 9 Lazio 7 (fuori) Milan 7 (fuori)".

