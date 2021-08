Chiariello: "Squalifica a Osimhen? Zaza fece un’entrata assassina e prese una sola giornata"

In attesa del ricorso, Victor Osimhen sarà costretto a saltare le prossime due giornate di campionato per la squalifica dopo il rosso rimediato contro il Venezia. Il giornalista Umberto Chiariello ha espresso la sua opinione tramite Twitter: "Una decisione del genere non me l’aspettavo proprio. Zaza su Izzo fece un’entrata assassina spaccagambe e prese una sola giornata, guarda caso in tempo per il gol scudetto al Napoli. Osimhen per uno schiaffo involontario nel tentativo di divincolarsi ne prende due e salta la Juve".

