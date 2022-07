Cioffi in prestito al Pontedera: "E' il momento di volare da solo, ma sono certo che tornerò"

GIOVANILI UFFICIALE - CIOFFI PARTE IN PRESTITO: IL TALENTO 2002 VA AL PONTEDERA L’U.S Città di Pontedera comunica - con un nota ufficiale - di aver acquisito le prestazioni sportive del giocatore Antonio Cioffi, attaccante classe 2002, che arriva in prestito dal Napoli, dove è cresciuto nelle giovanili fino ad arrivare in prima... L’U.S Città di Pontedera comunica - con un nota ufficiale - di aver acquisito le prestazioni sportive del giocatore Antonio Cioffi, attaccante classe 2002, che arriva in prestito dal Napoli, dove è cresciuto nelle giovanili fino ad arrivare in prima... LE ALTRE DI A UFFICIALE - INTER, HANDANOVIC HA RINNOVATO: UN'ALTRA STAGIONE PER IL CAPITANO L'Inter comunica sui propri canali ufficiali di aver raggiunto un accordo per il prolungamento di contratto del giocatore Samir Handanovic. L'Inter comunica sui propri canali ufficiali di aver raggiunto un accordo per il prolungamento di contratto del giocatore Samir Handanovic.