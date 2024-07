“Conferenza surreale”, “Ha peggiorato la situazione”, l’agente di Di Lorenzo riaccende le polemiche sui social

Mario Giuffredi, procuratore di Giovanni Di Lorenzo, ha parlato oggi in conferenza stampa per dare ulteriori chiarimenti sull'ormai archiviato caso del capitano del Napoli. L'agente del calciatore era già stato al centro di numerose critiche a seguito delle sue dichiarazioni al termine del campionato, quando disse: "Il ciclo col Napoli è finito, andiamo via anche se viene Conte! E' una decisione già presa, non c'entra niente l'aspetto tecnico".

Adesso Mario Giuffredi è di nuovo nel bel mezzo delle critiche social: le sue parole di oggi in conferenza non sono bastate a far cambiare idea ai tifosi, che al contrario si sono ulteriormente indispettiti nella stragrande maggioranza dei casi. “Conferenza surreale”, “Ha peggiorato la situazione e non era facile” o ancora "Con queste parole si è toccato il fondo!", "questi sono solo alcuni dei tantissimi commenti di sfogo dei supporter azzurri sotto le nostre pagine Instagram e Facebook. E la domanda ricorrente è chiara: era davvero necessario tornare a parlare dell'argomento, premendo su quella che per i tifosi è una ferita ancora aperta dopo l'iniziale volontà di addio del capitano?