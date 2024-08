Foto Conte a Piazza Sannazaro: serata in pizzeria per il tecnico azzurro

vedi letture

Stasera l'allenatore azzurro ha gustato la pizza del noto locale di piazza Sannazaro 50kalò.

Dopo una giornata movimentata per il mercato e in vista dell'esordio in campionato contro il Verona di domenica prossima, il tecnico del Napoli Antonio Conte si è rilassato in pizzeria. Stasera l'allenatore azzurro ha gustato la pizza del noto locale di piazza Sannazaro 50kalò. La stessa pizzerria ha pubblicato su Instagram la foto di Conte.